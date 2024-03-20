Окупанти намагаються наступати біля Роботиного в Запорізькій області

Російська окупаційна армія намагається наступати в районі Роботиного Запорізької області. Крім того, активність ворога спостерігається на Новопавлівському напрямку.

Про це повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук в ефірі одного з телеканалів.

"Одна з точок, де його активність, - це Оріхівський напрямок, в районі Роботиного. Ворог намагається тиснути зі східного, з південного напрямку в районі Роботиного", - повідомив Музичук.

За його словами, росіяни намагаються "знайти слабкі місця в нашій обороні, покращити своє тактичне положення та зайняти вигідніші рубежі" на Новопавлівському напрямку.

Музичук зауважує, що ситуація на півдні України залишається напруженою, як і на багатьох інших ділянках.

"Ворог намагається також покращити своє тактичне положення і звужувати сіру зону на ділянках, де накопичував свої підрозділи, підтягував резерви", - додав він.

Як повідомлялося, у звіті ISW зазначається, що окупанти просуваються в Запорізькій області. Сталося це на тлі позиційних боїв у цьому районі протягом 18 березня.

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