Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: п'ятеро потерпілих

Внаслідок атаки пошкоджено будинки людей.
Вночі 20 березня російська окупаційна армія атакувала Синельниківський район на Дніпропетровщині. Постраждало п'ятеро осіб.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"Вночі гучно було у Синельниківському районі. Від ворожої атаки, попередньо, постраждало п'ятеро людей. З-поміж них - родина, будинок якої потрощили окупанти", - йдеться у повідомленні.
За словами очільника ОВА, поранення отримали брат із сестрою, яким 12 та 19 років, а також їхній 57-річний батько. Чоловік перебуває у стані середньої тяжкості. Також травмовано 47-річну жінку, стан якої важкий. Всі четверо потерпілих перебувають у лікарні.
Також повідомляється, що на ураженій території пошкоджені оселі. Наразі ця інформацію уточнюється.
Як повідомлялося, росіяни під Херсоном розстріляли трьох мирних українців. Інцидент стався у в окупованому селі Кохани.