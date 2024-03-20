Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: п'ятеро потерпілих

Вночі 20 березня російська окупаційна армія атакувала Синельниківський район на Дніпропетровщині. Постраждало п'ятеро осіб.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Вночі гучно було у Синельниківському районі. Від ворожої атаки, попередньо, постраждало п'ятеро людей. З-поміж них - родина, будинок якої потрощили окупанти", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, поранення отримали брат із сестрою, яким 12 та 19 років, а також їхній 57-річний батько. Чоловік перебуває у стані середньої тяжкості. Також травмовано 47-річну жінку, стан якої важкий. Всі четверо потерпілих перебувають у лікарні.

Також повідомляється, що на ураженій території пошкоджені оселі. Наразі ця інформацію уточнюється.

Як повідомлялося, росіяни під Херсоном розстріляли трьох мирних українців. Інцидент стався у в окупованому селі Кохани.

Читайте також: