Росіяни під Херсоном розстріляли трьох мирних українців: подробиці

Росіяни розстріляли трьох мирних українців в окупованому селі Кохани Херсонської області.

Про це пише ASTRA з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що тіла трьох українців виявили після звуків стрілянини 15 березня.

"Тіла чоловіків із вогнепальними пораненнями голови знайшли сусіди у передпокої одного з будинків. Загиблі — чоловіки з прізвищами Карпусь, Голенков та Вознов", - пише канал.

Окупанти розстріляли окупантів під Херсоном

Згодом за підозрою у вбивстві затримали окупантів, які проходили службу у в/ч 11843 36-річного Олексія Буллєліна (на фото) та 37-річного Мунтяна Тарасенка. Відомо, що затримані обоє з Волгоградської області.

"Булелін ще 2010 року викрав автомобіль, отримавши умовну судимість. Тарасенко, згідно злитих баз, був раніше судимий за насильницькі дії, проте інших підтверджень його судимості немає", - додали в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що росіяни зняли, як катують військовополонених ЗСУ у зруйнованому спортзалі на Донеччині, імітуючи страту.

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