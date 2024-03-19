Чому ЗСУ не проводять масштабних операцій – пояснення Сухопутних військ

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко розповів, що військові ЗСУ наразі перебувають в активній обороні. Вони не проводять масштабних операцій через багато факторів. На більшості напрямків також зменшилася інтенсивність ворожих атак.

Про це він сказав "24 Каналу".

"Ворог намагається накопичувати й атакувати, накопичувати й атакувати. Якщо й перебуваємо в активній обороні, однаково великих масштабних військових операцій Збройні Сили на даному етапі не проводять. Це пов'язано з багатьма чинниками, але така ситуація на лінії фронту", – пояснив Тимочко.

За його словами, ворог зменшив інтенсивність атак через те, що, імовірно, була проведена ротація. Росіяни намагаються вивчити лінію фронту та пристосувати до теперішніх умов з урахуванням засобів ураження, які є в них та ЗСУ. Тільки після цього окупанти пробують атакувати.

Крім того, меншу кількість атак можна поєднувати із військовою операцією російських добровольців – легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" та "Сибірського батальйону" – у Бєлгородській та Курській областях, які різко змінили перебіг подій на цьому напрямку.

Нагадаємо, ГУР допомагає російським добровольцям боротися з режимом Путіна.

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