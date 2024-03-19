В ГУР розповіли про ставлення росіян до керівництва країни

Громадяни РФ відчувають на собі наслідки війни в Україні.

Серед громадян країни-агресорки Росії накопичується втома від режиму диктатора Володимира Путіна, а також від наслідків розпочатої Кремлем війни в Україні.

Про це заявив в ефір телемарафону представник українського Головного управління розвідки Андрій Юсов.

"Можемо констатувати, що справді все більше росіян відчувають на собі наслідки війни, яку Путін приніс не лише до України, але й на територію Росії", - наголосив він.

Юсов зауважує, що останні події на території російських Білгородської та Курської областей, інциденти на промислових і військових підприємствах, на нафтопереробних заводах, а також потік ліквідованих і поранених окупантів, які повертаються до РФ з війни, матимуть наслідки для кремлівського режиму.

"Вони впливають і накопичують ефект втоми від дій Путіна. Безумовно, це буде мати свої наслідки, своє продовження", - зауважив представник української розвідки.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що президент-диктатор Володимир Путін намагається використати заявлені рекордні рівні явки виборців та підтримку його кандидатури в президенти, аби встановити інформаційні умови з метою затяжної війни в Україні.

Читайте також: