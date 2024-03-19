В ГУР рассказали об отношении россиян к руководству страны

Среди граждан страны-агрессорки России накапливается усталость от режима диктатора Владимира Путина, а также от последствий войны в Украине, которую насал Кремль.

Об этом заявил в эфире телемарафона представитель украинского Главного управления разведки Андрей Юсов.

"Можем констатировать, что действительно все больше россиян ощущают на себе последствия войны, которую Путин принес не только в Украину, но и на территорию России", — подчеркнул он.

Юсов отмечает, что последние события на территории российских Белгородской и Курской областей, инциденты на промышленных и военных предприятиях, на нефтеперерабатывающих заводах, а также поток ликвидированных и раненых оккупантов, возвращающихся в РФ с войны, будут иметь последствия для кремлевского режима.

"Они влияют и накапливают эффект усталости от действий Путина. Безусловно, это будет иметь свои последствия, свое продолжение", – отметил представитель украинской разведки.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что президент-диктатор Владимир Путин пытается использовать заявленные рекордные уровни явки избирателей и поддержку его кандидатуры в президенты, чтобы установить информационные условия для затяжной войны в Украине.

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