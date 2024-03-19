У Туреччині назвали термін закінчення війни в Україні 

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловив думку, що війна Росії проти України завершитися 2025-го і цей рік стане мирним для Києва.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN Turk і Turkrus.

З його слів, Анкара не бачить підстав для розв'язання проблеми цього року. Натомість бачить 2025-й як надію на мир в Україні.

"Цей рік складний, сподіваємося на мир у 2025 році", - заявив очільник турецького МЗС.

Фідан наголосив, що Туреччина закликає до миру "як на платформі НАТО, так і на європейській платформі", адже війна перетворилася "на війну на виснаження, в якій обидві сторони зазнають втрат.

"Ця війна має припинитися зараз. Наш президент закликає до миру, використовуючи весь свій лідерський авторитет. Це питання мені ставлять постійно, як у США, так і на інших зустрічах", - наголосив Фідан.

Окрім того, дипломат заявив, що існує ризик поширення війни Росії проти України "на регіон". Мовляв, Анкара стурбована ситуацією, що склалася.

"Існує ризик поширення війни на весь регіон. Поширення спочатку починається з мови, а потім переходить у дії", - додав міністр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, яка зброя змінить перебіг війни в Україні. Зокрема, йдеться про сучасну далекобійну зброю.

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