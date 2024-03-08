Яка зброя змінить перебіг війни в Україні: Зеленський відповів

Сучасна далекобійна зброя в арсеналі ЗСУ може змінити перебіг війни і дозволить українським військам просуватися на фронті.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Cinque minuti.

За його словами, в української армії немає достатньої кількості зброї, щоб відповісти росіянам, які застосовують далекобійну зброю для обстрілу мирних міст.

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“Наприклад, Херсон, вони стоять на іншому березі Дніпра і їхня далекобійність більша, ніж у нас. Вони стріляють 20 кілометрів плюс, а у нас - до 20 кілометрів [летить] артилерійський снаряд. Якщо у тебе є далекобійна зброя, ти можеш їх вибити далі", - пояснив Зеленський.

Наявність такої зброї, яка буде бодай рівноцінною російській, на думку президента, дозволить українським військам просуватися на фронті.

Нагадаємо, наступного тижня у парламенті Німеччини повторно винесуть на голосування запит України на передавання німецьких далекобійних крилатих ракет Taurus. З такою ініціативою виступить парламентська фракція ХДС/ХСС, яка перебуває в опозиції до уряду Шольца.

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