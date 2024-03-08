Зеленський прибув до Туреччини: які в нього плани

Очікується зустріч української та турецької делегацій у розширеному форматі.

Президент України Володимир Зеленський 8 березня прибув з офіційним візитом до Туреччини. Зокрема, там він зустрінеться зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Програма візиту Зеленського стартує з відвідання корвета "Гетьман Іван Мазепа", який будується для Військово-морських сил ЗСУ на верфі неподалік від Стамбула.

Окрім того, Зеленський планує зустрітися з Ердоганом. Також очікується зустріч української та турецької делегацій у розширеному форматі. Крім того, президент України зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній.

Нагадаємо, Reuters з посиланням на турецьке дипломатичне джерело повідомило, що Зеленський та Ердоган говоритимуть про перебіг війни, про чорноморську зернову угоду та двосторонні відносини. З турецького боку планується донести, що держава продовжує свої зусилля для якнайшвидшого припинення війни на основі переговорів.

Водночас в Офісі президента України інформували, що Зеленський обговорить з Ердоганом безпеку в Чорному морі, мирні ініціативи, звільнення полонених та оборонну співпрацю.

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