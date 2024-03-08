Стало відомо, про що Зеленський та Ердоган говоритимуть у Стамбулі

Анонімний турецький дипломат розкрив деталі візиту українського лідера Зеленського до Стамбула.
Туреччина підкреслить свою незмінну тверду підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України під час візиту президента України Володимира Зеленського до Стамбула у п’ятницю, 8 березня.
Про це пише Reuters з посиланням на турецьке дипломатичне джерело.
Зеленський проведе переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом щодо перебігу українсько-російської війни, чорноморської зернової угоди та двосторонніх відносин. Поки невідомо, чи будуть лідери країн проводити прес-конференцію.
"Планується донести, що Туреччина продовжує свої зусилля для якнайшвидшого припинення війни на основі переговорів", - повідомило джерело.
Серед питань порядку денного - розвиток подій щодо нового положення про навігаційну безпеку комерційних суден між Росією та Україною після припинення Чорноморської ініціативи.
Туреччина, яка є членом НАТО, має спільний морський кордон з Україною та Росією в Чорному морі і "прагне підтримувати добрі зв’язки з обома країнами під час війни". Слід додати, що Туреччина надавала військову підтримку Києву, але виступала проти санкцій проти Росії.
"Коли мир повернеться до України, ми прагнемо й надалі підтримувати зусилля з відновлення країни на основі нашого стратегічного партнерства", - сказав анонімний дипломат.
Візит Зеленського до Туреччини
У п'ятницю, 8 березня 2024 року, президент України Володимир Зеленський відвідає Туреччину й зустрінеться з її лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Глава держави повідомив, що він говоритиме про безпеку в Чорному морі, мирні ініціативи, звільнення полонених та оборонну співпрацю.
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