Стало відомо, про що Зеленський та Ердоган говоритимуть у Стамбулі

Туреччина підкреслить свою незмінну тверду підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України під час візиту президента України Володимира Зеленського до Стамбула у п’ятницю, 8 березня.

Про це пише Reuters з посиланням на турецьке дипломатичне джерело.

Зеленський проведе переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом щодо перебігу українсько-російської війни, чорноморської зернової угоди та двосторонніх відносин. Поки невідомо, чи будуть лідери країн проводити прес-конференцію.

"Планується донести, що Туреччина продовжує свої зусилля для якнайшвидшого припинення війни на основі переговорів", - повідомило джерело.

Серед питань порядку денного - розвиток подій щодо нового положення про навігаційну безпеку комерційних суден між Росією та Україною після припинення Чорноморської ініціативи.

Туреччина, яка є членом НАТО, має спільний морський кордон з Україною та Росією в Чорному морі і "прагне підтримувати добрі зв’язки з обома країнами під час війни". Слід додати, що Туреччина надавала військову підтримку Києву, але виступала проти санкцій проти Росії.

"Коли мир повернеться до України, ми прагнемо й надалі підтримувати зусилля з відновлення країни на основі нашого стратегічного партнерства", - сказав анонімний дипломат.

Візит Зеленського до Туреччини

У п'ятницю, 8 березня 2024 року, президент України Володимир Зеленський відвідає Туреччину й зустрінеться з її лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Глава держави повідомив, що він говоритиме про безпеку в Чорному морі, мирні ініціативи, звільнення полонених та оборонну співпрацю.

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