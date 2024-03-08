Зеленський зустрінеться з Ердоганом: про що говоритимуть

Під час візиту до Туреччини президент України Володимир Зеленський обговорить з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом безпеку в Чорному морі, мирні ініціативи, звільнення полонених та оборонну співпрацю.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Під час візиту Володимир Зеленський зустрінеться із Президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити теми Формули миру, організації Саміту миру, безпеки судноплавства в Чорному морі, глобальної продовольчої стабільності, а також звільнення українських полонених і політичних вʼязнів, які утримуються російською державою", - йдеться в повідомленні.

Окрема увага під час візиту буде прикута до спільних проєктів в оборонно-промисловій сфері, кажуть в ОП. Володимир Зеленський відвідає верфі, на яких триває будівництво корветів для ВМС України та зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вкотре заявив про готовність “відновити” мирні переговори у Стамбулі між Росією та Україною і додав, що його країна “принципово підтримує мирний план президента України Володимира Зеленського з 10 пунктів”.

Читайте також: