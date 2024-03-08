Зеленский встретится с Эрдоганом: о чем будут говорить

Во время визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский обсудит с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом безопасность в Черном море, мирные инициативы, освобождение пленных и оборонное сотрудничество.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Во время визита Владимир Зеленский встретится с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить темы Формулы мира, организации Саммита мира, безопасности судоходства в Черном море, глобальной продовольственной стабильности, а также освобождения украинских пленных и политических заключенных, которые удерживаются российским государством", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание во время визита будет уделено совместным проектам в оборонно-промышленной сфере, говорят в ОП. Владимир Зеленский посетит верфи, на которых ведется строительство корветов для ВМС Украины и встретится с представителями турецких оборонных компаний.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил о готовности "возобновить" мирные переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной и добавил, что его страна "принципиально поддерживает мирный план президента Украины Владимира Зеленского из 10 пунктов".

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