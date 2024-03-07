"Эпоха мира кончилась, мы живем в предвоенное время": Туск предостерег Европу

По мнению Туска, сейчас на "карту поставлено будущее нашей цивилизации".
Польский премьер-министр Дональд Туск призвал лидеров Европы быть более решительными, потому что "эпоха мира кончилась". Нужно готовиться к вызовам, потому что Запад живет "в предвоенное время".
Об этом премьер-министр Польши он сказал в своей речи на съезде Европейской народной партии в Бухаресте, пишет RMF24.
"Эпоха мира кончилась, закончились послевоенные времена. Мы живем в новые времена — в довоенные времена. Для некоторых наших братьев это уже даже не довоенная эпоха, а период полномасштабной войны в ее жесточайшей версии", — сказал премьер-министр, имея в виду украинцев.
Он обратился к европейским лидерам "поверить в собственные силы" и призвал предпринять решительные действия в оборонном секторе ЕС.
"Мы не можем продолжать питаться иллюзиями. Никто не снимет с нас ответственности за борьбу за нашу безопасность и наше будущее. Мы сами являемся лучшим гарантом нашей безопасности и нашего единства. Потенциал Европы в экономическом, финансовом, демографическом и моральном измерениях — больше, чем потенциал нападающих на нас", — заявил Туск, заявив, что на "карту поставлено будущее нашей цивилизации".
Напомним, в ISW оценили угрозу нападения РФ на НАТО.
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