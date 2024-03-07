Швеция официально стала членом НАТО

7 марта Швеция официально присоединилась к НАТО.

Соответствующий протокол был опубликован на сайте Госдепа США.

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Вступление Швеции в НАТО

Вступление Швеции в НАТО долгое время блокировалось Венгрией. Премьер-министр страны Виктор Орбан, в частности, заявлял, что политические отношения между Венгрией и Швецией должны улучшиться, прежде чем ее заявка на членство в НАТО будет одобрена.

Однако 26 февраля парламент Венгрии в конце концов официально проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО. "За" выступили 188 депутатов венгерского парламента, "против" — шестеро.

После этого стало известно, что процесс вступления снова тормозится из-за смены власти в Венгрии. Это связано с тем, что венгерские законодатели избрали главу Конституционного суда страны Тамаша Шуйока следующим президентом страны после того, как предыдущий глава государства был свергнут в результате скандала, связанного с жестоким обращением с детьми. Именно новый лидер страны должен был подписать ратификацию.

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