Швеція офіційно стала членом НАТО

7 березня Швеція офіційно приєдналася до НАТО.

Відповідний протокол опублікували на сайті Держдепу США.

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Вступ Швеції до НАТО

Вступ Швеції до НАТО довгий час блокувала Угорщина. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан зокрема заявляв, що політичні відносини між Угорщиною та Швецією мають покращитися, перш ніж її заявку на членство в НАТО буде схвалено.

Однак 26 лютого парламент Угорщини зрештою офіційно проголосував за ратифікацію членства Швеції в НАТО. "За" виступили 188 депутатів угорського парламенту, "проти" — шестеро.

Після цього стало відомо, що процес вступу знову гальмується через зміну влади в Угорщині. Це пов'язано з тим, що угорські законодавці обрали очільника Конституційного суду країни Тамаша Шуйока наступним президентом країни після того, як попереднього главу держави було скинуто внаслідок скандалу, пов'язаного з жорстоким поводженням із дітьми. Саме новий лідер країни мав підписати ратифікацію.

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