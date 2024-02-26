Швеція в НАТО: як вдалося зламати Орбана

В перший день весняної сесії представники ухвалили ратифікацію членства Швеції в НАТО.

Парламент Угорщини у понеділок, 26 лютого, офіційно проголосував за ратифікацію членства Швеції в НАТО.

Відповідне рішення привітав генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг у соцмережі Х (Twitter).

I welcome the Hungarian parliament’s vote to ratify #Sweden’s membership in NATO. Now that all Allies have approved, Sweden will become the 32nd #NATO Ally. Sweden’s membership will make us all stronger and safer. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 26, 2024

Генсек привітав голосування угорського парламенту за ратифікацію членства Швеції в НАТО: “Тепер, коли всі союзники схвалили це рішення, Швеція стане 32-м союзником НАТО”.

За його словами, членство Швеції зробить їх усіх сильнішими і безпечнішими.

Угорщина була останньою країною, що мала ратифікувати вступ Швеції, яка тепер стала членом Альянсу.

Видання 444.hu повідомляє, що за ратифікацію протоколу про вступ Швеції в НАТО проголосували 188 депутатів угорського парламенту, проти виступили шестеро.

Формально процес ратифікації завершиться після того, як ратифікаційний протокол підпише президент Угорщини й він буде опублікований в офіційному віснику. Це, як очікується, відбудеться протягом наступного тижня.

Нагадаємо, Угорщина довгий час блокувала вступ Швеції до НАТО. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, зокрема заявляв, що політичні відносини між Угорщиною та Швецією мають покращитися, перш ніж її заявку на членство в НАТО буде схвалено.

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