Швеция в НАТО: как удалось сломить Орбана

В первый день весенней сессии представители приняли ратификацию членства Швеции в НАТО.

Парламент Венгрии в понедельник, 26 февраля, официально проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО.

Соответствующее решение приветствовал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в соцсети Х (Twitter).

Я говорю, что Hungarian parliament's vote to ratify #Sweden 's membership в НАТО. Теперь что все союзники должны были привлечь, Швеция должна стать 32nd #NATO Ally. Švédskо membership will make us all stronger and safer. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 26, 2024

Генсек приветствовал голосование венгерского парламента за ратификацию членства Швеции в НАТО: "Теперь, когда все союзники одобрили это решение, Швеция станет 32-м союзником НАТО".

По его словам, членство Швеции сделает их всех сильнее и безопаснее.

Венгрия была последней страной, ратифицировавшей вступление Швеции, которая теперь стала членом Альянса.

Издание 444.hu сообщает, что за ратификацию протокола о вступлении Швеции в НАТО проголосовали 188 депутатов венгерского парламента, против которых выступили шестеро.

Формально процесс ратификации завершится после того, как ратификационный протокол подпишет президент Венгрии и будет опубликован в официальном вестнике. Это, как ожидается, произойдет в течение следующей недели.

Напомним, Венгрия долгое время блокировала вступление Швеции в НАТО. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в частности, заявлял, что политические отношения между Венгрией и Швецией должны улучшиться, прежде чем ее заявка на членство в НАТО будет одобрена.

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