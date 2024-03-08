В Україні строкову службу хочуть замінити на вишкіл: що про це відомо

В Україні строкову службу хочуть замінити на вишкіл. Триватиме він три місяці. До цього терміну також додається двомісячна фахова підготовка.

Про це в інтерв’ю “Українським новинам” розповів заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки Єгор Чернєв.

Як зазначається, раніше був анонс щодо того, що депутатів мають відправляти на навчання разом з людьми, які воюють.

“Якщо я не помиляюся, то цей анонс був в розрізі тієї норми, яка зараз є в законопроєкті про мобілізацію щодо вишколу. Тобто, зараз змінюються взагалі підходи до строкової служби. Є пропозиція змінити строкову службу 12-18 місяців, яка зараз у нас є, на вишкіл трьохмісячних, плюс 2 місяці на фахову підготовку. Тобто базовий курс 3 місяці, плюс 2 місяці на фахову підготовку. Але зробити це, обов'язковим для всіх, хто підпадає під визначений вік, в тому числі і для депутатів. Позиція така, що в нашій країні, яка має такого агресивного сусіда, потрібно, щоб всі мали базові навички захисту себе, родини і своєї Батьківщини”, - розповів Єгор Чернєв.

Він також підкреслив, що всі чоловіки мобілізаційного віку мають пройти базову підготовку.

Нагадаємо, що Рада окремо голосувала законопроєкт щодо зменшення призовного віку з 27 до 25, але документ досі не підписаний.

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