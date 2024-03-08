МАГАТЕ вимагає вивести із ЗАЕС військових РФ і повернути станцію Україні

Рада керуючих МАГАТЕ підтримала українську резолюцію з вимогою до РФ терміново вивести із Запорізької атомної електростанції весь несанкціонований персонал, включно з військовими.

Таке рішення ухвалили більшістю голосів, повідомило Міністерство енергетики України.

У документі йдеться про необхідність негайно повернути ЗАЕС під контроль України.

Резолюцію підтримали 20 країн. Проти проголосували лише дві делегації - Росії та Китаю. А представники 12 країн утримались.

У документі висловлюється серйозне занепокоєння нестабільним станом ядерної безпеки та захищеності на Запорізькій АЕС, відсутністю належного кваліфікованого персоналу на майданчику. А також прогалинами у проведенні планово-попереджувальних робіт, відсутністю надійних ланцюгів постачання, вразливим станом водопостачання, зовнішнього електропостачання та встановленням протипіхотних мін у буферній зоні між внутрішнім та зовнішнім периметром установки.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, РФ відкрито демонструє ворожість до МАГАТЕ.

"Підтримуючи сьогодні розроблену Україною резолюцію, країни надішлють чіткий сигнал Росії припинити свою незаконну діяльність. Голос за цю резолюцію демонструє відданість МАГАТЕ та необхідність повернення безпеки на найбільшу атомну електростанцію Європи. Майбутній розвиток атомної енергетики у світі може зупинити навіть будь-яка незначна аварія на Запорізькій АЕС", - зазначив Галущенко.

Це вже четверта резолюція Ради керуючих МАГАТЕ, де засуджуються дії Росії щодо українських ядерних об'єктів.

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виявили протипіхотні міни на території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Про це йдеться у звіті МАГАТЕ.

У публікації йдеться, що співробітники організації виявили кілька мін, розташованих у буферній зоні між внутрішніми та зовнішніми огорожами по периметру Запорізької АЕС.

За словами експертів, протипіхотні міни розмістили російські військовослужбовці в зоні, недоступній для працівників ЗАЕС.

Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що навіть за найгіршого сценарію катастрофи на Запорізькій АЕС таких наслідків, як після Чорнобиля або Фукусіми, для населення не буде.

У ГУР МО попередили про можливі провокації на території Запорізької АЕС з боку російських окупантів із застосуванням важкого озброєння.

В "Енергоатомі" повідомили, що за наказом російських окупантів на Запорізькій АЕС енергоблок №4 було переведено в режим "гарячий зупин". Це загрожує ядерній та радіаційній безпеці через тривале простоювання обладнання, відсутність належного технічного обслуговування та ремонту.