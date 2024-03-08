Зеленский прибыл в Турцию: какие у него планы

Президент Украины Владимир Зеленский 8 марта прибыл с официальным визитом в Турцию. В частности, там он встретится со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

Об этом сообщает "Укринформ".

Программа визита Зеленского стартует с посещения корвета "Гетьман Иван Мазепа", который строится для Военно-морских сил ВСУ на верфи недалеко от Стамбула.

Кроме того, Зеленский намерен встретиться с Эрдоганом. Также ожидается встреча украинской и турецкой делегаций в расширенном формате. А еще президент Украины встретится с представителями турецких оборонных компаний.

Напомним, Reuters со ссылкой на турецкий дипломатический источник сообщило, что Зеленский и Эрдоган будут говорить о ходе войны, черноморском зерновом соглашении и о двусторонних отношениях. С турецкой стороны планируется донести, что государство продолжает свои усилия для скорейшего прекращения войны на основе переговоров.

В то же время в Офисе президента Украины информировали, что Зеленский обсудит с Эрдоганом безопасность в Черном море, мирные инициативы, освобождение пленных и оборонное сотрудничество.

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