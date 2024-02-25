Росіяни вкотре ростріляли українських полонених, цього разу одразу дев'ятьох – DeepState

Офіційно українська сторона поки не підтвердила цей інцидент.

Російські окупанти знову розстріляли українських полонених бійців, цього разу – одразу дев'ятьох бійців.

Про це повідомляє український Тг-канал Deep State, опублікувавши відповідне відео, зняте з безпілотника. Відео ми не публікуємо з морально-етичних причин.

"За попередньою інформацією, це трапилося вчора 24 лютого. Розстріляними, ймовірно, є бійці 92 ОМБр або хтось з приданих їм підрозділів. Вчора була надія, що хлопці з цієї позиції вижили та в полоні, але кадри, які сьогодні були опубліковані, демонструють страту бійців Сил Оборони", – йдеться в повідомленні.

В деяких інших українських телеграм-каналах уточнюють, що інцидент стався в районі біля Бахмута.

Офіційно українська сторона поки не прокоментувала і не підтвердила цей інцидент.

Інші жахливі історії, коли росіяни стратили українських полонених

Нагадаємо, це вже далеко не вперше росіяни розстрлюють українських полонених. Під час відходу з Авдіївки на позиції "Зеніт" залишились п’ятеро поранених та ще один боєць.

Захисників розстріляли російські окупанти, захопивши позицію. Пропагандисти РФ опублікували жорстоке відео із розстрілом українських військовополонених солдатами армії РФ нібито на позиції "Зеніт".

Речник угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій запевнив, що обставини загибелі бійців перевіряють.

У 110-й бригаді пояснили росіяни погоджувалися евакуювати та обміняти поранених із "Зеніту", проте порушили свою обіцянку.

Військовослужбовець 110 бригади Віктор Біляк, який обороняв Авдіївку, розповів, як так сталося, що поранені військові залишилися самі в оточенні.

20 лютого ресурс DeepState повідомив про ще один жахливий випадок: окупанти знову ростріляли трьох українських полонених, цього разу біля Роботиного. Згодом Офіс генпрокурора підтвердив злочин росіян біля Роботиного.

Ще раніше ООН підтвердила справжність відеозаписів із стратою Героя України Олександра Мацієвського, якого вбили за слова "Слава Україні!", а також страту полоненого, якому відрізали голову ножем.

Торік у квітні українців шокувало жорстоке відео страти українського військовополоненого окупантами, на якому загарбники відрізають чоловікові голову.

Журналісти із CNN заявили, що виявили ще одне жахливе відео, на якому, ймовірно, обезголовили двох українських військових.