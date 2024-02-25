Россияне в очередной раз расстреляли украинских пленных, на этот раз сразу девять – DeepState

Официально украинская сторона пока не подтвердила этот инцидент.

Российские оккупанты снова расстреляли украинских пленных бойцов, на этот раз – сразу девять бойцов.

Об этом сообщает украинский ТГ-канал Deep State, опубликовав соответствующее видео, снятое с беспилотника. Видео мы не публикуем по нравственно-этическим причинам.

"По предварительной информации, это случилось вчера 24 февраля. Расстреляны, вероятно, бойцы 92 ОМБр или кто-то из приданных им подразделений. Вчера была надежда, что ребята из этой позиции выжили и в плену, но кадры, которые сегодня были опубликованы, демонстрируют казнь бойцов Сил Обороны", – говорится в сообщении.

В других украинских телеграмм-каналах уточняют, что инцидент произошел в районе возле Бахмута.

Официально украинская сторона пока не прокомментировала и не подтвердила этот инцидент.

Другие ужасные истории, когда россияне казнили украинских пленных

Напомним, это уже далеко не в первый раз россияне расстреливают украинских пленных. Во время ухода из Авдеевки на позиции "Зенит" остались пять раненых и еще один боец.

Защитников расстреляли российские оккупанты, захватив позицию. Пропагандисты РФ опубликовали жестокое видео с расстрелом украинских военнопленных солдатами армии РФ якобы на позиции "Зенит".

Спикер группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий заверил, что обстоятельства гибели бойцов проверяют.

В 110-й бригаде объяснили россияне соглашались эвакуировать и обменять раненых из "Зенита", однако нарушили свое обещание.

Военнослужащий 110 бригады Виктор Биляк, оборонявший Авдеевку, рассказал, как так получилось, что раненые военные остались сами в окружении.

20 февраля ресурс DeepState сообщил об еще одном ужасном случае - оккупанты снова расстреляли трех украинских пленных, на этот раз возле Роботино. Впоследствии Офис генпрокурора подтвердил преступление россиян у Роботино.

Еще раньше ООН подтвердила подлинность видеозаписей со казнью Героя Украины Александра Мациевского, убитого за слова "Слава Украине!", а также казнь пленного, которому отрезали голову ножом.

В апреле прошлого года украинцев шокировало жестокое видео казни украинского военнопленного оккупантами, на котором захватчики отрезают мужчине голову.

Журналисты из CNN заявили, что обнаружили еще одно ужасное видео, на котором, вероятно, обезглавили двух украинских военных.