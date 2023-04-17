ГУР знає ім'я окупанта, який відрізав голову полоненому: Буданов про подальшу долю ката

За словами Буданова, майже всі окупанти, які катували українських військових "більше не існують". Він вважає, що і цей росіянин не стане вийнятком.

Українській розвідці відоме ім'я російського воєнного злочинця, який відрізав голову нашому військовослужбовцеві.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю Radio NV.

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За його словами, випадки таких злочинів є поодинокими.

"Хто він – ми знаємо. Де він і чому я кажу, що не можу вам відповісти. Є трошки інша статистика. Якось так склалося, що майже всі з тих, хто робив такі речі, де це було нам чітко відомо, більше не існують. Тому не думаю, що ця людина стане винятком", — сказав Буданов.

На питання про те, чи причетна до цього українська розвідка, голова ГУР загадково відповів: "Просто так сталося".

Нагадаємо, що українців шокувало жорстоке відео страти українського військовополоненого окупантами, на якому загарбники відрізають чоловікові голову. Ролик поширили російські телеграм-канали 11 квітня, проте коли і де він знятий, невідомо.

Журналісти з CNN заявили, що виявили ще одне жахливе відео, на якому, ймовірно, обезголовили двох українських військових.

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