Перетворилася на золоту статуетку "Еммі": комікеса викликала фурор креативним образом на церемонії

Меган Сталтер / © Associated Press

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Американська комікеса й акторка Меган Сталтер стала однією з найпомітніших зірок 78-ї церемонії вручення премії «Еммі», яка відбулася у театрі Peacock у Лос-Анджелесі.

Для виходу знаменитість обрала не традиційну вечірню сукню, а ефектний ансамбль, у якому вона була схожою на живу статуетку «Еммі». Її тіло і навіть обличчя повністю було вкрите золотою фарбою.

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Меган Сталтер / © Associated Press

На Меган були золотий топ з коміром-стійкою і короткі шорти із завищеною талією. Вбрання вона доповнила кількома ременями, масивним кольє-чокером і довгими підвісками з медальйонами та геометричними деталями.

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Меган Сталтер / © Associated Press

Головними елементами аутфіту стали величезні золоті крила з імітацією пір’я і велика сфера у вигляді атома, яку акторка підіймала над головою. Саме такі деталі має знаменита телевізійна нагорода: крила символізують мистецтво, а атом — науку.

Меган Сталтер / © Associated Press

Завершували перевтілення золоті босоніжки на невисоких стійких підборах, золотий манікюр і висока зачіска зі скульптурних завитків, прикрашених кристалами.

Напевно Сталтер таким вбранням вирішила символічно «приманити» перемогу. Цьогоріч вона вперше була номінована на «Еммі» — за роль Кейли Шефер у комедійному серіалі «Хитрощі».

Меган Сталтер / © Associated Press

Хоча нагорода акторці не дісталася, свій модний тріумф вона точно здобула. Її театралізований образ став одним із найбільш обговорюваних виходів вечора.

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Нагадаємо, Меган Сталтер разом зі своїм колегою з серіалу «Хитрощі» Пол В. Даунсом скопіювали яскраві парні образи Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер.

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