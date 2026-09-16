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- Шоу-бізнес
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Перетворилася на золоту статуетку "Еммі": комікеса викликала фурор креативним образом на церемонії
Меган Сталтер з’явилася на синій доріжці у золотій фарбі, з гігантськими крилами й символом атома в руках.
Американська комікеса й акторка Меган Сталтер стала однією з найпомітніших зірок 78-ї церемонії вручення премії «Еммі», яка відбулася у театрі Peacock у Лос-Анджелесі.
Для виходу знаменитість обрала не традиційну вечірню сукню, а ефектний ансамбль, у якому вона була схожою на живу статуетку «Еммі». Її тіло і навіть обличчя повністю було вкрите золотою фарбою.
На Меган були золотий топ з коміром-стійкою і короткі шорти із завищеною талією. Вбрання вона доповнила кількома ременями, масивним кольє-чокером і довгими підвісками з медальйонами та геометричними деталями.
Головними елементами аутфіту стали величезні золоті крила з імітацією пір’я і велика сфера у вигляді атома, яку акторка підіймала над головою. Саме такі деталі має знаменита телевізійна нагорода: крила символізують мистецтво, а атом — науку.
Завершували перевтілення золоті босоніжки на невисоких стійких підборах, золотий манікюр і висока зачіска зі скульптурних завитків, прикрашених кристалами.
Напевно Сталтер таким вбранням вирішила символічно «приманити» перемогу. Цьогоріч вона вперше була номінована на «Еммі» — за роль Кейли Шефер у комедійному серіалі «Хитрощі».
Хоча нагорода акторці не дісталася, свій модний тріумф вона точно здобула. Її театралізований образ став одним із найбільш обговорюваних виходів вечора.
Нагадаємо, Меган Сталтер разом зі своїм колегою з серіалу «Хитрощі» Пол В. Даунсом скопіювали яскраві парні образи Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер.