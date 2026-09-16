Клуб Довбика змінив головного тренера

Раффаеле Палладіно / © Associated Press

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Італійська "Болонья", за яку на правах оренди виступає форвард збірної України Артем Довбик, змінила головного тренера.

Як повідомляє офіцийний сайт клубу, замість Доменіко Тедеско команду очолив Раффаеле Палладіно.

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Контракт із новим тренером розрахований до літа 2029 року. Раніше він очолював "Монцу", "Фіорентину" та "Аталанту".

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Причиною звільнення Тедеско стали незадовільні результати команди на старті сезону Серії А. Під його керівництвом "Болонья" програла три матчі та один поєдинок зіграла внічию.

Наразі "Болонья" з одним очком після чотирьох стартових турів посідає 16-те місце у чемпіонаті Італії.

У наступному матчі команда Артема 19 вересня прийме "Торіно" у Серії А.

Довбик цього сезону провів три матчі за "Болонью", щоразу виходячи на заміну. В поєдинку 3-го туру Серії А проти "Сассуоло" 29-річний українець забив дебютний гол за нову команду, врятувавши її від поразки (2:2).

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Довбик наприкінці липня перейшов до "Болоньї" з "Роми" на правах оренди, яка розрахована на один сезон і передбачає опцію повноцінного викупу футболіста.

Раніше повідомлялося, що Циганков забив дебютний гол за "Аякс" у чемпіонаті Нідерландів.

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