Наталка Денисенко замилувала сімейними кадрами з чоловіком-військовим

Акторка Наталка Денисенко насолоджується часом з чоловіком, актором Андрієм Федінчиком, який приїхав у відпустку з передової.

У родинному колі подружжя зустріли Великдень та разом, за традицією, відвідали церкву. Святковими фото з рідними Наталка поділилася в Instagram.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

На одному з фото усміхнена акторка позувала поруч з коханим з великоднім кошиком.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Христос Воскрес! Хай Бог береже Україну , ЗСУ і наші серця… дуже багато важких емоцій і почуттів, але нехай Бог дасть нам перемогу і ми станемо добрішими. Бережіть себе та близьких", - також привітала шанувальників зі святом Денисенко.

Нагадаємо, що днями Федінчик нарешті зміг приїхати до рідних зі служби. Від початку війни актор вступив до лав ЗСУ та пішов боронити Україну від окупантів. Кадрами зворушливої зустрічі з чоловіком Денисенко розчулила Мережу.

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