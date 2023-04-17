Наталка Денисенко восхиnbла семейными кадрами с мужем-военным

Семья вместе встретила Пасху.
Актриса Наталка Денисенко наслаждается временем с мужем, актером Андреем Фединчиком, приехавшим в отпуск с передовой.
В семейном кругу супруги встретили Пасху и вместе, по традиции, посетили церковь. Праздничными фото с родными Наталка поделилась в Instagram.
На одном из фото улыбающаяся актриса позировала рядом с любимой с пасхальной корзинкой.
"Христос Воскрес! Пусть Бог бережет Украину, ВСУ и наши сердца… очень много тяжелых эмоций и чувств, но пусть Бог даст нам победу и мы станем добрее. Берегите себя и близких", — также поздравила поклонников с праздником Денисенко.
Напомним, что на днях Фединчик наконец-то смог приехать к родным со службы. С начала войны актер вступил в ряды ВСУ и пошел защищать Украину от оккупантов. Кадрамы трогательной встречи с мужем Денисенко растрогала Сеть.
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