Псковські десантники інсценували страту полонених українців (відео)

Росіяни зняли, як катують військовополонених ЗСУ у зруйнованому спортзалі на Донеччині, імітуючи страту.

Протягом тижня після взяття Авдіївки російські війська скоїли серію військових злочинів, що потрапили на відео.

Про це пише Bild.

На одному із записів з-під Бахмута показано, що ЗС РФ розстріляли шістьох українців, які здалися в полон і лежали на землі з руками за головою.

Водночас поблизу Роботино було нібито розстріляно двох бійців ЗСУ, які вийшли з окопа з піднятими руками, а також їх товариш, який лежав на землі. В обох випадках злочини скоїли бійці ВДВ.

На іншому записі росіяни зняли, як катують військовополонених ЗСУ у зруйнованому спортзалі на Донеччині, імітуючи страту. Українців зв'язали, заплющили їм очі та стріляли у повітря.

Відео опублікував канал "ВДВ Псков ZOV komdiv_76", який висвітлює діяльність 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, відомої як "псковська дивізія". Вважається, що саме вона брала участь і в різанини у Бучі. На відео уявною карою керує полковник із позивним "Катом".

Псковські десантники інсценували страту полонених українців

На думку Офісу генпрокурора, за наказами вчиняти такі дії стоїть російське військове та політичне керівництво.

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