Експерт пояснив, коли ЗСУ можуть перейти у контрнаступ

Те, коли зможуть ЗСУ перейти у контрнаступ залежить насамперед від допомоги міжнародних партнерів.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в ефірі телемарафону.

За його словами, контранступ залишається завжди у планах Генштабу.

"Вони завжди розробляються, вдосконалюються. В залежності від ситуації вони можуть змінювати деякі аспекти. Але контрнаступ завжди є основною метою Сил оборони України", - наголосив Коваленко.

Він додає, що за роки повномасштабної війни більша частина наших дій саме оборонного типу.

"Тому розглядаємо контрнаступ як перспективу, яка залежить від багатьох факторів і серед цих факторів дуже важливим є елемент допомоги міжнародного суспільства. Якщо ми будемо мати достатньо допомоги, як це, наприклад, було в першій половині 2023 року, особливо від США. Якщо США повернеться "до родини" в питаннях допомоги, то, безумовно, це буде значний стимул для формування ресурсу для контрнаступальних дій", - наголосив Коваленко.

Про те, чи зможе ЗСУ зупинити російський наступ, чи буде весняна пауза у війні та що дозволить Силам оборони України повернути ініціативу у свої руки - дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Читайте також: