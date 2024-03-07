Є передчуття, що лінія фронту буде рухатися на захід — майор запасу НГУ

Попри спроби ворога прорвати оборону, ключовим завданням ЗСУ наразі є стабілізувати ситуацію на фронті для підготовки до контрнаступальних дій наступного року.

Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив, що зараз ЗСУ потрібно стабілізувати ситуацію й не дати ворогу прорвати оборону

Про це він сказав у ефірі "Еспресо".

"Нам потрібно будувати фортифікації, тримати оборону, а вже на наступний рік переходити до контрнаступальних дій. Тобто весь світ готується до серйозних бойових дій. Наразі нам потрібно стабілізувати ситуацію й не дати ворогу пролізти там, де він намагається атакувати. Ми віримо, що зможемо це зробити, але, на жаль, є передчуття, що лінія фронту буде рухатися на захід, і трохи ще буде зміщуватися. Тому що ще не готові фортифікації, а ворог підсилює свої резерви", - зауважив Гетьман.

За його словами, росіяни планують до літа мобілізувати ще 300-500 тис. людей. Однак Майор запасу НГУ впевнений, що вони не зможуть вести такі потужні бої, як сьогодні, ще тривалий час.

"Якщо стихнуть бойові дії на тих лініях, де зараз тривають, то це перейде в позиційну війну. Напевно Путін хоче перетворити бойові дії на нових позиціях на продовження АТО, і це може тривати довго, якщо ми не розв'яжемо це питання військовим шляхом за допомогою партнерів. Дипломатичним шляхом це вирішити неможливо тому, що росіяни точно не захочуть виходити з наших територій, а ми не будемо домовлятися про те, щоб віддати частину наших територій в обмін на припинення бойових дій", - наголосив Гетьман.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal написало, що Україна вступає у нову фазу війни з Росією, де головне - це копати. Війська ЗСУ, призначені для виконання бойових завдань, змушені рити окопи в очікуванні масштабного наступу, до якого можуть вдатися окупанти цієї весни.

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