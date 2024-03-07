Туск зробив нову заяву про протест фермерів на кордоні

Прем'єр Польщі Дональд Туск вважає, що Європейський Союз повинен захистити сільськогосподарський ринок. Мовляв, Варшава дуже хоче допомогти Україні, але має захистити свій ринок.

Туск 7 березня візьме участь у конгресі Європейської народної партії в Бухаресті, повідомляє Wiadomosci.

Зазначається, що польський прем'єр також звернувся до єврокомісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського та натякнув на його "пасивність" щодо вирішення проблеми з протестами фермерів.

"Я постійно на зв'язку з Брюсселем. Дуже хотілося б, щоб цю роботу ніхто не псував, тому що ми вже близькі до фінішу. Ось моє щире звернення, особливо до комісара Войцеховського, який протягом цих довгих місяців був досить пасивним, щоб не сказати, що він завдав шкоди цій справі. Було б добре, щоб він нічого не псував на жодному етапі. Особливо зараз, коли ми, можливо, завершуємо ці роботи", - заявив Туск.

Він також анонсував, що у суботу, 9 березня, зустрінеться з фермерами. Туск висловив сподівання, що оголосить "щось серйозне".

Окрім того, за словами Туска, в Бухаресті підійме питання змін, які захистять європейських сільгоспвиробників.

"Ми дуже хочемо допомогти Україні, але водночас ми повинні захистити європейський, польський сільськогосподарський ринок", - наголосив він.

Як повідомлялося, 6 березня у Варшаві фермери влаштували масову акцію протесту перед офісом прем’єра Дональда Туска. Акція протесту почалася з виконання гімну об 11:00 перед будівлею канцелярії прем'єр-міністра на алеї Уяздовскі. Раніше тут спалювали шини і труни, символізуючи похорон землеробства. На тлі було багато ударів і звуків ракет.

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