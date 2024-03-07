Туск сделал новое заявление о протесте фермеров на границе

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что Европейский Союз должен защитить сельскохозяйственный рынок. Мол, Варшава очень хочет помочь Украине, но должна защитить свой рынок.

Туск 7 марта примет участие в конгрессе Европейской народной партии в Бухаресте, сообщает Wiadomosci.

Отмечается, что польский премьер также обратился к еврокомиссару по вопросам сельского хозяйства Янушу Войцеховскому и намекнул на его "пассивность" по решению проблемы с протестами фермеров.

"Я постоянно на связи с Брюсселем. Очень хотелось бы, чтобы эту работу никто не портил, потому что мы уже близки к финишу. Вот мое искреннее обращение, особенно к комиссару Войцеховского, который в течение этих долгих месяцев был достаточно пассивным, чтобы не сказать, что он нанес ущерб этому делу. Было бы хорошо, чтобы он ничего не портил ни на одном этапе. Особенно сейчас, когда мы, возможно, завершаем эти работы", — заявил Туск.

Он также анонсировал, что в субботу 9 марта встретится с фермерами. Туск выразил надежду, что объявит "нечто серьезное".

Кроме того, по словам Туска, в Бухаресте поднимет вопрос изменений, которые оградят европейских сельхозпроизводителей.

"Мы очень хотим помочь Украине, но в то же время мы должны защитить европейский, польский сельскохозяйственный рынок", — подчеркнул он.

Как сообщалось, 6 марта в Варшаве фермеры устроили массовую акцию протеста перед офисом премьера Дональда Туска. Акция протеста началась с исполнения гимна в 11:00 перед зданием канцелярии премьер-министра на аллее Уяздовски. Ранее здесь сжигали шины и гробы, символизируя похороны земледелия. На фоне было множество ударов и звуков ракет.

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