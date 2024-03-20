Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 20 березня

Очікуються дощі.
Сьогодні, 20 березня, в Україні очікується дощ, вночі з мокрим снігом.
Про це повідомив Укргідрометцентр.
По всій країні буде переважно хмарно з проясненнями. У більшості районів східних областей, а вночі і на Київщині та Житомирщині без істотних опадів.
У південних та західних областях вранці місцями можливий туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі від +3°С до -2°С, вдень +3...8°С. У південно-східній частині та на Закарпатті прогнозують +7...12°С.
У Карпатах сніг, температура вдень близько 0°С.
Погода у Києві та області буде хмарною з проясненнями. На Київщині вдень дощитиме. Температура там сягне +3...8°С. Вітер північно-східний 5-10 м/с.
У Києві ж потепліє до +5...7°С.
Коли прийде весняне тепло - читайте у новині.
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