На Херсонщині чоловіки розбирали FPV-дрон і загинули

Всі отримали тяжкі поранення і померли дорогою до лікарні.

У селі Львове на Бериславщині загинули троє місцевих жителів.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в соціальних мережах.

Чоловіки 45, 55 та 67 років принесли додому раніше знайдений на подвір’ї FPV дрон та почали його розбирати. Внаслідок чого здетонував боєприпас.



Всі троє отримали тяжкі поранення і померли дорогою до лікарні.

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"Закликаю бути вкрай обережними та не підбирати підозрілі предмети. Відійдіть на безпечну відстань та викликайте рятувальників або поліцію", - зауважив посадовець.

Нагадаємо, на Харківщині підірвалися двоє хлопців – вони померли на місці.

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