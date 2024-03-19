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На Херсонщині чоловіки розбирали FPV-дрон і загинули

На Херсонщині чоловіки розбирали FPV-дрон і загинули

Чоловіки вирішили розібрати FPV-дрон

Всі отримали тяжкі поранення і померли дорогою до лікарні.

У селі Львове на Бериславщині загинули троє місцевих жителів.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в соціальних мережах. 

Чоловіки 45, 55 та 67 років принесли додому раніше знайдений на подвір’ї FPV дрон та почали його розбирати. Внаслідок чого здетонував боєприпас.

Всі троє отримали тяжкі поранення і померли дорогою до лікарні.

"Закликаю бути вкрай обережними та не підбирати підозрілі предмети. Відійдіть на безпечну відстань та викликайте рятувальників або поліцію", - зауважив посадовець. 

Нагадаємо, на Харківщині підірвалися двоє хлопців – вони померли на місці.

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