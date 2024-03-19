На Сумщині пролунало 214 вибухів

Стало відомо про ситуацію на Сумщині.

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 18 березня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 50 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 214 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Конотопська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Хотінська громада: ворог бив з міномету (9 вибухів).

Юнаківська громада: здійснено обстріл з артилерії (6 вибухів) та міномету (22 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано обстріл з міномету (35 вибухів) та артилерії (33 вибухи), танку (7 вибухів), СПГ (9 вибухів).

Миропільська громада: 17 мін скинули росіяни на територію громади.

Великописарівська громада: здійснено авіаудари КАБ (24 вибухи), ракетний удар, обстріл з артилерії (9 вибухів), міномету (8 вибухів).

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Середино-Будська громада: зафіксовано обстріли дронами-камікадзе типу «FPV» (2 вибухи), артобстріли (11 вибухів) та обстріл з міномету (4 вибухи).

Краснопільська громада: ворог вдарив з артилерії (4 вибухи) та міномету (2 вибухи).

Шалигинська громада: здійснено обстріл з міномету (8 вибухів).

Конотопська громада: завдано ракетний удар (2 вибухи)по цивільній інфраструктурі.

Миколаївська громада: завдано ракетний удар по території громади (1 вибух).

Есманьська громада: здійснено обстріл зі стрілецької зброї.

Команда ТСН.ua закликає всіх українців бути максимально обережними. Якщо ваш населений пункт зазнає регулярних обстрілів – не нехтуйте своєю безпекою, погоджуйтеся на евакуацію, адже немає нічого ціннішого за життя.

❗️На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ЦЕ ВСЕ НАГАДУЄ БАХМУТ: росіяни стирають Сумщину з лиця землі! Сотні прильотів і бомб!"

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін, виступаючи у своєму виборчому штабі, заявив, що продовжить війну і створить на теренах України так звану "санітарну зону".

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