Путін пригрозив створенням "санітарної зони" в Україні

Президент Росії Володимир Путін під час виступу у своєму виборчому штабі заявив, що продовжить війну і створить на територіях України так звану "санітарну зону".

Про це пише інформагентство "РИА Новости".

Диктатор також акцентував увагу на тому, що Росія "змушена буде в якийсь момент", коли вважатиме за необхідне, створити "санітарну зону".

"Створити санітарну зону на сьогоднішніх територіях України, підпорядкованих київському режиму, зону безпеки, яку буде складно подолати засобам ураження, насамперед іноземного виробництва", — cказав він.

Він підкреслив, що не припинить "зміцнювати збройні сили РФ і обороноздатність країни", щоб досягти цілей "спеціальної воєнної операції".

"Ми змушені в прямому сенсі слова зі зброєю в руках захищати інтереси наших громадян", — додав він, маючи на увазі напад на Україну.

Нагадаємо, перший же день так званих президентських виборів у Росії супроводжувався масовими акціями протесту, під час яких люди в різних містах РФ кидали “коктейлі Молотова” на виборчих дільницях, підпалювали урни для голосування або заливали бюлетені зеленкою та чорнилами.

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