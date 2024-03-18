Путин пригрозил созданием "санитарной зоны" в Украине

Президент России Владимир Путин, выступая в своем избирательном штабе, заявил, что продолжит войну и создаст на территориях Украины так называемую "санитарную зону".

Об этом пишет информагентство "РИА Новости".

Диктатор также акцентировал внимание на том, что Россия "вынуждена будет в какой-то момент", когда сочтет необходимым, создать "санитарную зону".

"Создать санитарную зону на сегодняшних территориях Украины, подчиненных киевскому режиму, зону безопасности, которую будет сложно преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства", — сказал он.

Он подчеркнул, что не прекратит "укреплять вооруженные силы РФ и обороноспособность страны", чтобы добиться целей "специальной военной операции".

"Мы вынуждены в прямом смысле слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан", — добавил он, имея в виду нападение на Украину.

Напомним, первый же день так называемых президентских выборов в России сопровождался массовыми акциями протеста, во время которых люди в разных городах РФ бросали коктейли Молотова на избирательных участках, поджигали урны для голосования или заливали бюллетени зеленкой и чернилами.

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