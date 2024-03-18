Ночная атака "Shahed" и ракетами по Украине: в регионах раздались взрывы

Украина пережила очередную беспокойную ночь – оккупанты атаковали города ударными беспилотниками и ракетами.

Об этом сообщил Генштаб.

"В минувшие сутки российские оккупанты атаковали Украину, применив 22 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 17 этих ударных БпЛА были уничтожены", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах уточнили, что дроны сбиты в пределах Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Ровенской областей.

"Оккупанты ударили зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковщине, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Сумщине и 22 ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков беспилотников - Приморско-Ахтарск-РФ)", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ночью взрывы прогремели в Кременчуге, что на Полтавщине и Хмельнитчине.

Кроме того, в Харьковской области враг нанес циничный ракетный удар по пожарной части.

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