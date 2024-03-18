Нічна атака "Shahed" та ракетами по Україні: в регіонах пролунали вибухи

Україна пережила чергову неспокійну ніч - окупанти атакували міста ударними безпілотниками та ракетами.

Про це повідомив Генштаб.

"Минулої доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 цих ударних БпЛА було знищено", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах уточнили, що дрони збиті у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей.

"Окупанти вдарили зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумщині та 22-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків безпілотників – Приморсько-Ахтарськ-РФ)", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що вночі вибухи пролунали у Кременчуці, що на Полтавщині та на Хмельниччині.

Крім того, на Харківщині ворог завдав цинічного ракетного удару по пожежній частині.

Читайте також: