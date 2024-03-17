"Шахеди" заходили з моря: що відомо про нічну атаку по Україні

Вночі росіяни знову влаштували атаку по Україні. Загарбники випустили 16 ударних безпілотників та ракети.

Про це повідомив Генштаб.

"Вночі російські окупанти атакували Україну - задіяли 16 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 14 цих ударних дронів було знищено", - йдеться у повідомленні.

Сили оборони півдня повідомили, що знищили над Одещиною 13 безпілотників і ще один над Миколаївською областю. Російська атака тривала близько трьох годин, внаслідок якої в Одеському районі пошкоджені два законсервованих агропідприємства. Там спалахнули пожежі, які оперативно загасили. Люди не постраждали, додали в командуванні.

Крім того, ворог випустив п′ять зенітних керованих ракет С-300 по Харківщині та Донеччині, дві керовані авіаційні ракети Х-59 по Чернігівщині.

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