Нардеп заявила, що ракетний удар по Одесі міг корегуватися зрадниками

Посади та статус загиблих в результаті ракетного удару по Одесі свідчить про те, що місце та час удару були вибрані невипадково.

Про це заявила народна депутатка від партії "Голос" Соломія Бобровська.

Вона закликала СБУ якнайшвидше знайти колаборантів та зрадників, які допомагають ворогу.

"Найдужче мені хочеться після вчорашнього умисного та кривавого удару по Одесі, — це щоб Служба безпеки України якнайшвидше виявила колаборантів та зрадників, які власне здали локацію і знали про можливе перебування непросто військових, але й ключових для Національна гвардія України та ГУНП осіб. Одещина і українці мають знати прізвища та обличчя зрадників", - зазначила політикиня у себе на фейсбуці.

Бобровська заявила, що Одеській області "давно пора було зайнятися самоочищенням і активною роботою щодо виявлення агентурних мереж".

"А одеським колаборантом і ждунам хочу нагадати переглянути фотографії Авдіївки, Бахмута і Херсона — КАБи чи балістика не вибирають куди прилітати, а зрадників і колаборантів не люблять ніде і ніхто", - заявила вона.

"На вашому лобі і в особовій справі і так завжди буде написано - "склонєн к ізмєнє", - наголосила Бобровська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Гуменюк розповіла про жертв і подробиці атаки балістикою по Одесі.

Крім того, ми раніше інформували, що в Одесі оголосили день жалоби за жертвами ракетної атаки.

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