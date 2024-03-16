Дев'ятеро - важкі: в ОВА розповіли про потерпілих внаслідок ударів ракетами по Одесі

Загинуло 20 осіб.
Станом на ранок 16 березня дев'ять потерпілих внаслідок вчорашніх ракетних удар по Одесі перебувають у важкому стані.
Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За його словами, наразі у медичних закладах міста продовжують лікування 40 постраждалих.
Кіпер нагадав, що сьогодні в місті та області оголошено жалобу за 20 загиблими, внаслідок наймасовішого за кількістю жертв російського теракту в Одесі.
Нагадаємо, вчора під час повітряної тривоги, що тривала від 11:01 до 11:47 росіяни вдарили ракетами по Одесі. Загинуло щонайменше 20 осіб. Серед жертв - рятувальник і медик, які приїхали на місце першого "прильоту".
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