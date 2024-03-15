Росіяни вдарили ракетами по Одесі: перші подробиці від влади

У місті були сильні вибухи.

Російська армія у п'ятницю, 15 березня, завдала ракетного удару по Одесі. У місці під час повітряної тривоги пролунала серія гучних вибухів.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі є постраждалі. На місці працюють всі відповідні служби. Данні уточнюються", - поінформував голова ОВА.

Крім того, у мерії поінформували, що, за інформацією закладів освіти всі діти, що перебували в школах та садочках, в безпеці.

Своєю чергою, місцеві Telegram-канали повідомляли, що в Одесі росіяни вгатили в курортний район міста.

Як повідомлялося, в Одесі пролунали вибухи під час тривоги. Інформували про загрозу балістичного озброєння з тимчасово анексованого Криму.

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