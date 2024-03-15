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Россияне ударили ракетами по Одессе: первые подробности от власти

Россияне ударили ракетами по Одессе: первые подробности от власти

Фото: Associated Press

В городе произошли сильные взрывы.

Российская армия в пятницу, 15 марта, нанесла ракетный удар по Одессе. В месте во время воздушной тревоги раздалась серия громких взрывов.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"В результате российской ракетной атаки по Одессе пострадали. На месте работают все соответствующие службы. Данные уточняются", — проинформировал глава ОВА.

Кроме того, в мэрии проинформировали, что, по информации учебных заведений, все дети, находившиеся в школах и садах, в безопасности.

В свою очередь, местные Telegram-каналы сообщали, что в Одессе россияне устроили в курортный район города.

Как сообщалось, в Одессе раздались взрывы во время тревоги. Информировали об угрозе баллистического вооружения из временно аннексированного Крыма.

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