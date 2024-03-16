Нова каденція Путіна: Politico озвучило 5 сценаріїв для Росії

Що чекає на Росію під час нової каденції президента Володимира Путіна.

В Росії проходять так звані "вибори" президента, на яких, очевидно, переможе диктатор Володимир Путін.

Politico спрогнозувало, що може статися під час його "нової каденції", яка триватиме щонайменше до 2030 року.

Війна в Україні допомогла зробити внутрішню ситуацію в Росії більш нестабільною, ніж за останні десятиліття, і всілякі потенційні сценарії майбутнього вже не є чимось немислимим. З чим Росія може зіткнутися до кінця наступного терміну Путіна 2030 року.

"Володимир Путін переможе на чергових виборах президента Росії. Вибори, звичайно, будуть сфальсифіковані на користь Путіна, як і всі його попередні, але Путін майже впевнений, що претендуватиме на ще один шестирічний термін, що приведе його принаймні до 2030 року", - пише Politico.

Сценарій перший

Катастрофічні рішення Путіна в Україні вже призвели до непередбачуваних побічних ефектів, які лише продовжуватимуть породжувати невдоволення в майбутньому – і більше інтересу до потенційних альтернатив, включно з відвертою демократією.

Хоча перший сценарій базується на розквіті демократії в Росії, його ймовірність коливається між 5-10%.

Як показали антикомуністичні та антиколоніальні революції 1989 року в Східній Європі, тоталітарні режими можуть опиратися на сипучі піски та швидко руйнуватися перед обличчям демократичних рухів.

"І це було правдою ще до підозрілої смерті Олексія Навального у в’язниці… Його вбивство навряд чи знищило продемократичну енергію в країні. З перетворенням Навального з учасника кампанії на мученика такий імпульс для демократичних реформ – навіть демократичної революції — може фактично почати будуватися заново", - пише видання.

Як зазначає Politico, у поєднанні з іншими протестами, не в останню чергу, організованими матерями та дружинами солдатів армії РФ, тепер можливий раптовий сплеск демократичного імпульсу в країні.

Сценарій другий

В другому сценарії, з вірогідністю в 10-15%, Росія може просто розпастись.

Politico пише, що на тлі спустошливої війни, коли сотні тисяч московських солдатів загинули в безглуздій боротьбі, росіяни масово виходять на протест і скидають режим, що тримається за владу.

Також читайте Кому Путін може передати трон: озвучено ймовірних кандидатів

"По всій країні панує хаос, який перетворюється на суміш анархії, територіальної роздробленості та насильства, що не залишає байдужим жоден регіон і жодну родину. Зрештою, це саме те, що сталося в Росії наприкінці 1910-х і на початку 1920-х років, коли крах царського режиму розірвав Російську імперію".

Чи може це повторитися? Можливо, не відразу. Але Росія залишається конгломератом із 21 республіки, ще десятків регіонів і ще більшої кількості національностей з незліченною кількістю образ на Москву.

"Чим довше триває війна – і чим більше цих колонізованих меншин кидають у м’ясорубку Путіна, винищуючи набагато вищими темпами, ніж етнічних росіян ймовірність такого сценарію зростає".

Сценарій третій

Третій сценарій ґрунтується на ідеї активізації російських націоналістів. Його ймовірність зростає вже до 15-20%.

Ще рік тому ідея про те, що ополченці-перебіжчики на чолі з запеклим націоналістом можуть ледь не піти на Москву, була фантастикою.

Також читайте Путін вже готується до наступної війни: хто за списком після України

А потім, у червні 2023 року, очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зробив саме це. І хоча ПВК так і не дійшла до Москви, це не було пов'язано з відсутністю можливостей; навпаки, шлях був широко відкритий. Якщо Пригожин чогось і досяг, так це того, що змусив Путіна мати вигляд царя без одягу.

З цих причин такий сценарій видається одним з найбільш вірогідних для постпутінської Росії. Полум'я націоналізму, розпалене Путіним, навряд чи вщухне найближчим часом.

Сценарій четвертий

Технократичне перезавантаження. На цей сценарій відведено орієнтовно 20-25% вірогідності.

Видання зазначило, що минуло два роки після невдалого вторгнення Москви до України, і його наслідки для Росії вже очевидні.

Ці витрати, чи то у вигляді просідання економіки, чи то у вигляді спіралеподібного зростання кількості загиблих, продовжуватимуть накопичуватися. Ось чому ідея про те, що найближче коло кремлівських чиновників зустрінеться з Путіним і повідомить йому, що вони цінують його службу і бажають йому всього найкращого на пенсії – іншими словами, це повторення ситуації з відставкою Микити Хрущова 1964 року – є сценарієм, ймовірність якого з плином часу лише зростатиме.

За даними видання, нині існує велика ймовірність того, що до 2030 року в Росії з'явиться новий режим.

"Новий уряд не обов’язково буде демократичним. Але його очолить невелика кількість технократичних еліт, навчених на Заході, які почали б говорити багато речей, які люблять чути західні чиновники та бізнесмени, які прагнуть повернутися до свого роду статус-кво довоєнного періоду. Вони покладуть велику частину провини за війну лише на Путіна, обіцяючи повернення до нормального стану в Москві. Вони можуть піти так далеко, щоб навіть звільнити деяких політичних в’язнів і опозиційних політиків".

Сценарій п'ятий

"Хай живе президент Путін" – сценарій з ймовірністю в 45-50% розвитку подій в Росії після переобрання Путіна на посаду президента.

"Зі смертю Навального демократична опозиція перебуває в руїнах. Російська економіка, попри шквал західних санкцій, навряд чи зазнала краху, навіть якщо вона стала млявою. Хоча Путін не підкорив Київ, найгірше в українській війні ще може бути попереду, особливо з огляду на стриманість США щодо озброєння України. І порівняно з американськими президентами, у свої 71 рік Путін все ще має відносну молодість на своєму боці", - пише видання.

Нагадаємо, експосол Британії в Росії дав невтішний прогноз щодо війни в Україні.

Читайте також провідні новини дня: