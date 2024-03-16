Після обстрілу в Одесі Клименко доручив переглянути алгоритм роботи рятувальників

Міністр Клименко доручив адаптувати роботу ДСНС до нових викликів російської агресії.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доручив детально проаналізувати нинішні інструкції реагування екстрених служб на надзвичайні ситуації, та змінити алгоритм роботи у разі потреби з урахуванням оперативної обстановки.
Про це він повідомив у своєму Telegram.
За словами міністра, він провів в Одесі оперативну нараду з керівництвом ДСНС, Національної поліції, територіальним командуванням Національної гвардії та Держприкордонслужби, в ході якої обговорили ситуацію з ворожими обстрілами в Україні.
"Дав вказівку провести детальний аналіз існуючих інструкцій та за необхідності внести корективи в алгоритм роботи, враховуючи оперативну обстановку", - наголосив Клименко.
Міністр також повідомив, що лише за минулу добу, 15 березня, ворог завдав 400 ударів по 10 регіонах країни. Екстрені служби системи МВС перебувають у повній готовності до реагування на надзвичайні ситуації.
Нагадаємо, в Одесі росіяни 15 березня застосували підступну тактику "вогневого валу", завдавши два послідовні ракетні удари по місту. Серед загиблих і постраждалих є представники медицини і рятувальної служби, які прибули на місце першого удару надавати допомогу. Після того відбувся повторний удар, внаслідок чого загинули люди, які прибули для надання допомоги, і ті, хто не встиг в укриття.
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