Після обстрілу в Одесі Клименко доручив переглянути алгоритм роботи рятувальників

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доручив детально проаналізувати нинішні інструкції реагування екстрених служб на надзвичайні ситуації, та змінити алгоритм роботи у разі потреби з урахуванням оперативної обстановки.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

За словами міністра, він провів в Одесі оперативну нараду з керівництвом ДСНС, Національної поліції, територіальним командуванням Національної гвардії та Держприкордонслужби, в ході якої обговорили ситуацію з ворожими обстрілами в Україні.

"Дав вказівку провести детальний аналіз існуючих інструкцій та за необхідності внести корективи в алгоритм роботи, враховуючи оперативну обстановку", - наголосив Клименко.

Міністр також повідомив, що лише за минулу добу, 15 березня, ворог завдав 400 ударів по 10 регіонах країни. Екстрені служби системи МВС перебувають у повній готовності до реагування на надзвичайні ситуації.

Нагадаємо, в Одесі росіяни 15 березня застосували підступну тактику "вогневого валу", завдавши два послідовні ракетні удари по місту. Серед загиблих і постраждалих є представники медицини і рятувальної служби, які прибули на місце першого удару надавати допомогу. Після того відбувся повторний удар, внаслідок чого загинули люди, які прибули для надання допомоги, і ті, хто не встиг в укриття.

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