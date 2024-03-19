В Сумской области раздалось 214 взрывов

Стало известно о ситуации в Сумской области.

Стала известна ситуация на приграничных территориях Сумской области по состоянию на 21.00 18 марта 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 50 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 214 взрывов. Обстрелы потерпели Николаевская, Миропольская, Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Конотопская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская громады.

Хотинская громада: враг избивал из миномета (9 взрывов).

Юнаковска громада: произведен обстрел из артиллерии (6 взрывов) и миномета (22 взрывов).

Белопольская громадв: зафиксирован обстрел из миномета (35 взрывов) и артиллерии (33 взрыва), танка (7 взрывов), СПГ (9 взрывов).

Миропольская громвда: 17 мин сбросили россияне на территорию общины.

Великописаревская громада: совершены авиаудары КАБ (24 взрыва), ракетный удар, обстрел из артиллерии (9 взрывов), миномета (8 взрывов).

Также читайте В Сумской области Силы обороны уплотняют укрепление первой и второй линий – подробности

Середино-будская громада: зафиксированы обстрелы дронами-камикадзе типа «FPV» (2 взрыва), артобстрелы (11 взрывов) и обстрел из миномета (4 взрыва).

Краснопольская громада: враг ударил из артиллерии (4 взрыва) и миномета (2 взрыва).

Шалыгинская громада: произведен обстрел из миномета (8 взрывов).

Конотопская громада: нанесен ракетный удар (2 взрыва) по гражданской инфраструктуре.

Николаевская громада: нанесен ракетный удар по территории общины (1 взрыв).

Эсманьская громада: произведен обстрел из стрелкового оружия.

Команда ТСН.ua призывает всех украинцев быть максимально аккуратными. Если ваш населенный пункт подвергается регулярным обстрелам – не пренебрегайте своей безопасностью, соглашайтесь на эвакуацию, ведь нет ничего ценнее жизни.

❗️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ЭТО ВСЕ НАПОМИНАЕТ БАХМУТ: россияне стирают Сумщину с лица земли! Сотни прилетов и бомб!"

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая в своем избирательном штабе, заявил, что продолжит войну и создаст на территории Украины так называемую "санитарную зону".

Читайте ведущие новости дня: