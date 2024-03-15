На Волині підірвалися троє людей: не вижив ніхто

Загиблим було 27, 35 та 38 років.

У Володимирському районі Волинської області загинули троє людей.

Про це повідомила пресслужба поліції регіону.

Правоохоронці отримали повідомлення від мешканки району про те, що двоє братів її чоловіка разом із односельцем пішли до лісу. Вони взяли з металошукач, але не повернулися. У лісі поблизу села Колпитів згодом виявили тіла громадян.

Загиблим було 27, 35 та 38 років. Волиняни загинули, як зазначили поліції, внаслідок здетонування снаряду часів Другої світової війни. На місці трагедії виявили ще приблизно пів сотні таких боєприпасів. Наразі здійснюються заходи щодо їх вилучення.

Поліцейські з’ясують усі обставини трагедії. Порушене кримінальне провадження.

Нагадаємо, на Харківщині підірвалися двоє хлопців – вони померли на місці.

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