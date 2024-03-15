На Волыни подорвались три человека: не выжил никто

Во Владимирском районе Волынской области погибли три человека.

Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

Правоохранители получили сообщение от жительницы района о том, что двое братьев ее мужа вместе с односельцем ушли в лес. Они взяли с собой металлоискатель, но не вернулись. В лесу близ села Колпитов впоследствии обнаружили тела граждан.

Погибшим было 27, 35 и 38 лет. Волыняне погибли, как отметили полиции, в результате сдетонирования снаряда времен Второй мировой войны. На месте трагедии обнаружили еще около полусотни таких боеприпасов. В настоящее время осуществляются меры по их изъятию.

Полицейские установят все обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное производство.

Напомним, в Харьковской области подорвались двое парней – они скончались на месте.

Читайте также: