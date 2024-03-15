Британський уряд обговорює можливу заміну Сунака – Bloomberg

Водночас Ріші Сунак виключив проведення парламентських виборів 2 травня, коли відбудуться вибори до місцевих органів влади.

Деякі міністри Великої Британії ведуть приватні дискусії заміни прем'єра країни Ріші Сунака до парламентських виборів.

Про це пише идання Bloomberg, посилаючись на поінформовані джерела.

За словами джерел, останніми днями міністри проводили закриті дискусії, вивчаючи можливість того, що керівна Консервативна партія може бути змушена замінити Сунака перед виборами.

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Співрозмовники пояснили виданню, що питання полягає в тому, чи допоможе тимчасовий лідер стримати сплеск популярності опозиційної Лейбористської партії.

У матеріалі йдеться, що каталізатором переговорів стала низка політичних скандалів, які продемонстрували нібито нездатність Сунака приймати швидкі політичні рішення, зокрема, йдеться про обіцянки щодо скорочення податків й суперечку навколо расистських висловлювань, зроблених, як стверджують, одним з найбільших донорів партії.

Джерела вказують, що міністри, які беруть участь у переговорах, залишаються прихильниками Сунака та не хочуть зміни очільника уряду.

Жоден з конкурентів, схоже, не має достатньої підтримки, щоб кинути йому виклик, і тому прем'єр зможе протриматися до виборів, повідомляє Bloomberg.

Якщо з'явиться кандидат, який зможе обійняти посаду без великого конкурсу, Сунака, швидше за все, усунуть, розповіли два високопоставлені міністри.

Наразі консерватори очікують місцевих виборів, які відбудуться 2 травня. За словами одного з міністрів, в разі невдалих результатів прем'єру буде важко пояснити однопартійцям, чому він має повести консерваторів на парламентські вибори.

Раніше Сунак виключив проведення парламентських виборів 2 травня, заявивши, що натомість вони відбудуться пізніше цього року.

За інформацією Bloomberg, помічники Сунака, найімовірніше, розглядають можливість проведення виборів восени, однак деякі законодавці від Консервативної партії припускають, що це може бути липень.

На місцевих виборах, як очікується, Консервативна партія може продемонструвати погані результати.

Нагадаємо, згідно з опитуваннями, на цьогорічних виборах у Великій Британії Консервативна партія прем’єр-міністра Ріші Сунака може зазнати поразки.

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